This video “The Hargeisa Holocaust” by Rare Earth detailing the atrocities meted on Hargeisa by the late Mohamed Siyad Barre, former Somalia Dictator, is a follow-up to Is Somaliland an Independent Nation?

A huge thanks to Eric for stepping up to the plate when everything else fell apart.

Your support keeps us going: https://www.patreon.com/rareearth

Follow our Instagram: https://www.instagram.com/rareearthse…

Follow my twitter: https://twitter.com/Evan_Hadfield

Merch (more designs to come): https://teespring.com/stores/rareearth

The Hargeisa Holocaust By Rare Earth

This video was made possible thanks to our incredible Patreon subscribers Aaron lx, Abram Blocton, Adam Theo, Alan Bryce, Alberto Daval Cordeiro Araujo, Alf Einar Solberg, Alejandro Fuentes Salazar, Alex Garland, Alex Van de Sande, Alex Ross, Alexis Michelle Smith, Amay Khara, Amity Marshall, Andres Rama, Andrew, Andrew Larson, Anina Shaorandra, Aqeel Fassuhudeen, Arne ‘S Jegers, Arsalan Noorafkan, Audrey Brown, Austin Cousineau, Ben Hewitson, Bonnie Lee, Blue Penguin, Bradley Brown, Brian ONeel, Bruno Mikuš, Carl Bodnaruk, Catherine Berry, Chris Ferguson, Christ k, Christoph Dietl, Christopher Castro, Cody Belichesky, CompConf, Connor, Damon Yi Hao, Daniel Demsky, Daniel Lee, Daniel Sierra Matus, Daniel Tyler, David Johnson, David James McConnell, David Benjamin, David Rowe, David Lister, David Badilotti, Dénes Berk, Denise Lipscombe, Djof, Douglas Danger Manley, Edee Nackers, Edward Sykes, Eidi, Einar Holmedal, Eric Downes, Erik Ensing, Ethnis Studio, f1r3w4rr10r, feo, Fiona Cameron-Mackintosh, Flight Chops, flox, Fridtjof Mahnke, Frode Thomassen, Gabe S, Gavin Cross, Gerardo Garcia Mendez, Ggamefreak22, Giffy, Gilberto Hart, Giulian Fava, Gregory Stutheit, Hedi Zisling, Heikki Tiainen, Henderson Moret, Hollis Davis, Ian Smith, Isaac Langille-LaBerge, J Neko, Jacob Ruder, Jaime Jewer, James Clayton Bowman, James Mari, Jamie Cox, Jan Langguth, Jan Vilhuber, Jarod Hoffarth, jaycornonthecob, Jeremy Wheelis, Jerome, Jessica Mayberry, Joachim Nygaard Kvam, Jochim Timmermann, Johannes Wittmann, John adams, John Cline, John Goff, John Jenkins, Jon Niezgoda, Jonathan Webb, Jonathan Lonowski, Josh Hoppes, Joshua Hutchison, Joshua Clarke, Julia Thiele, Julian Fiander, Kaitlin Wadley, Keaton Denney, Kemp, Kenan Klisura, Kevin Lee, Kidd Mclayer, Kristina, Kristjan Kalve, L W, Lars Hjort Christensen, Leo Höppner, Leszek Szczepański, Levi, Lex, Liam Oliver-Mallory, Liam Gilles, Liam Cooper, Lorenz, Lucas van wijk, Lukas Jackowski, Akasha Yi, MacFoxington, Mad Sumac, Manuel Martin, Marc Chang, Marek Slabicki, Mariné Avagyan, Markus, Markus Sawinski, Martin Faszinka, Marty Otzenberger, Matt, Matthew Benteau, Matthias Kleveta, Melanie Sumner, Mengde Wang, Merodac, Michael Belde, Michael Cao, Michael Earle, Michael Wladysiak, Michael, Michael Teesdale, Michael Loken, Mike Pearce, Mladen Piasetskyi, MrElk, Muncorn, Narskogr, Nathaneal Register, Natsumeg, Niclas Andersson, Nicolas Alexander Schmitt, Noah Hawkes, Orofino, Ossian, Patrick W., Paul Cleeves, Paul Estella, Paulina Jonušaitė, Peaceful Conquest, Penny Brown, Peter Bjorvand, Peter Wood, Peter Lonjers, Petr Dolezal, Pieter Algera, Rabin Pun, Remi_Scarlet, Rob Rose, Robert Velten, Rocky Yip, Roger Roca, Ron Warris, Ruddy Ezequiel Arroliga, sam, Sean Lavery, Sean McCool, Sergey Chukanov, setoh, sharpie660, Shawn Wang Williams, Shayne Stride, Shravan Bendapudi, Simen Thoresen, Simon Tobar, Stephen Morrissey, Steve Martin De Souza, Svein Ove Aas, Taé Tran, Tad Moore, Teo Cherici, This Has Not Gone Well, Thomas Paris, Tianyu Ge, Tino Dervisagic, TJ Zimmerman, Trance Cat, Travis L Parker, Twisol, Unnamed Muffin, Tyler Meshkinyar, Varun Perumal, Victor Szeto, Walter Schneider, Wes Mills, Willian Andersen, Whitefang, Yash Jain, Zach Kuzmicz and Zachary Hall. We love you guys! Thanks for watching! You’re clearly one of the good ones.